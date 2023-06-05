Федерация фигурного катания Грузии официально объявила о переходе Смолкина и Дэвис

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сезона-2023/24 будут выступать за сборную Грузии. Об этом сообщиет Федерация фигурного катания Грузии.

Напомни, что главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказала, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в грузинскую сборную. Фигуристы получат возможность участвовать в чемпионате Европы-2024, где Грузия будет представлена двумя танцевальными дуэтами.

К слову, Дэвис - дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, имеющая американское и грузинское гражданство. У Смолкина есть израильский паспорт.