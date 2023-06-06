Радионова опубликовала видео со свадьбы с Кучаевым

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова опубликовала видео со свадьбы с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

О том, что спортсмены сочетались браком стало известно 5 июня.

Напомним, что Кучаев и Радионова встречаются с 2020-го года, а в прошлом году пара обручилась.

Добавим, что 25-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 22 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

24-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2015 года, дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), а также является чемпионкой России (2015).