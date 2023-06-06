ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Радионова опубликовала видео со свадьбы с Кучаевым

Спортсмены показали, как вышли из ЗАГСа.
06 июня 2023 16:02
автор: Максим Скороходов

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова опубликовала видео со свадьбы с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

О том, что спортсмены сочетались браком стало известно 5 июня.

Напомним, что Кучаев и Радионова встречаются с 2020-го года, а в прошлом году пара обручилась.

Добавим, что 25-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 22 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

24-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2015 года, дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), а также является чемпионкой России (2015).

Радионова опубликовала видео со свадьбы с Кучаевым
Спортсмены показали, как вышли из ЗАГСа.
06.06.2023 16:02
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Федерация фигурного катания Грузии официально объявила о переходе Смолкина и Дэвис
Россияне будут выступать за другую страну.
05.06.2023 21:59
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Мишина - о включении Туктамышевой в сборную России: возраст — не возраст, попробуйте обыграть
Елизавета - в основном списке национальной команды.
05.06.2023 19:39
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Нугуманова рассказала, кого считает сильнейшими фигуристами в сборной России
20-летняя спортсменка назвала три имени, которые по ее мнению выделяются в мужской национальной команде страны. 
05.06.2023 17:46
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Лайшев принял решение извиниться перед Плющенко
Специалист высказался о бывшем фигуристе.
05.06.2023 17:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасова опровергла слухи о своей госпитализации
Тарасова опровергла слухи о своей госпитализации
И назвала нелицеприятным словом распространителя недостоверной информации.
05.06.2023 17:03
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Нет какой-то великой беды». Роднина - о переходе Дэвис и Смолкина в состав сборной Грузии
В минувшем сезоне спортсмены тренировались в США.
05.06.2023 17:01
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Алексей Горшков: отсутствие Смолкина не повлияет на развитие фигурного катания в России
Партнерша фигуриста является дочерью Этери Тутберидзе.
05.06.2023 16:45
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Щербакову и Трусову включили в состав сборной России по фигурному катанию
Щербакову и Трусову включили в состав сборной России по фигурному катанию
Новый список составлен не по спортивному принципу.
05.06.2023 16:19
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Стало известно, когда Костомарову проведут протезирование
Стало известно, когда Костомарову проведут протезирование
Чтобы сохранить спортсмену жизнь, пришлось пройти на крайние меры
05.06.2023 15:27
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.