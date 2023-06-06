Грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил спортивную карьеру.

«Дорогие друзья, коллеги и мои преданные болельщики! Наступил момент, к которому рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен — это приостановка своей соревновательной деятельности.

Уверяю вас, это не слова выжатого как лимон спортсмена — это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать ещё достаточно много всего. А дальше, уверен, что «Everything will be fine!»

Спасибо моим тренерам за совместное многолетнее сотрудничество. Ну и, конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры.

Спасибо всем, мы ещё увидимся!», - написал Квителашвили в соцсетях.

Квителашвили выступал за Грузию с 2016 года. Он тренировался в группе Этери Тутберидзе.

На счету Мориса бронзовые награды чемпионата Европы – 2020. Он является победителем Кубка России 2014 года.

Последний сезон Квителашвили преследовали травмы. На чемпионате мира 2022 года он занял четвертое место.

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