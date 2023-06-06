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Радимов раскритиковал Дэвис и Смолкина за то, как они покинули сборную России

Танцевальный дуэт с нового сезона будет представлять Грузию.
06 июня 2023 19:58
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал бывших российских фигуристов Диану Дэвиса и Глеба Смолкина, сменивших спортивное гражданство на грузинское.

«Самая большая проблема — в форме их ухода. Мол, мы в РФ четвертыепятые номера, хотим попробовать себя в другой стране. Но скажите об этом. А Дэвис и Смолкин полтора года юлили», - приводит «Матч ТВ» слова Радимова.

ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в грузинскую сборную. Фигуристы получат возможность участвовать в чемпионате Европы-2024, где Грузия будет представлена двумя танцевальными дуэтами.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
Радимов раскритиковал Дэвис и Смолкина за то, как они покинули сборную России
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