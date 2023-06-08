Тарасова опровергла информацию о жалобах на давление и плохое самочувствие

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении своего здоровья и вызове скорой помощи.

«У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала. Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать», – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 76-летняя Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую помощь из-за жалоб на высокое давление, но от госпитализации вновь отказалась.

Татьяна Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.