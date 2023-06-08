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Тарасова опровергла информацию о жалобах на давление и плохое самочувствие

Она прокомментировала собственное состояние здоровья
08 июня 2023 13:01
автор: Александр Евграфов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении своего здоровья и вызове скорой помощи.

«У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала. Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать», – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 76-летняя Тарасова в шестой раз за месяц вызвала скорую помощь из-за жалоб на высокое давление, но от госпитализации вновь отказалась.

Татьяна Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

источник: «РИА Новости»
Тарасова опровергла информацию о жалобах на давление и плохое самочувствие
Она прокомментировала собственное состояние здоровья
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