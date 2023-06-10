ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера группы Тутберидзе (видео)

Фигуристку порадовала невеста Даниила Глейхенгауза.
10 июня 2023 08:52
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором спортсменка поймала букет невесты.

Фигуристка была в числе гостей на свадьбе Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой. Стоявшая в первых рядах фигуристка поймала букет, после чего станцевала и обнялась с невестой.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Загитова встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, который в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

источник: «Советский спорт»
Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера группы Тутберидзе (видео)
Фигуристку порадовала невеста Даниила Глейхенгауза.
10.06.2023 08:52
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Российская фигуристка Константинова объяснила, почему решила завершить карьеру
Спортсменка прекратила выступления в 2023 году.
09.06.2023 19:32
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Медведева показала своего молодого человека: он тоже фигурист
Медведева показала своего молодого человека: он тоже фигурист
Новая пара в российском спорте
08.06.2023 13:31
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Тарасова опровергла информацию о жалобах на давление и плохое самочувствие
Тарасова опровергла информацию о жалобах на давление и плохое самочувствие
Она прокомментировала собственное состояние здоровья
08.06.2023 13:01
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Алина Загитова показала, как вскапывает грядки на даче (фото)
Фигуристка подлилась с подписчиками дачным контентом.
06.06.2023 22:02
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Радимов раскритиковал Дэвис и Смолкина за то, как они покинули сборную России
Танцевальный дуэт с нового сезона будет представлять Грузию.
06.06.2023 19:58
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Морис Квителашвили приостановил спортивную карьеру
Спортсмен пообещал вернуться на лед.
06.06.2023 17:37
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Радионова опубликовала видео со свадьбы с Кучаевым
Спортсмены показали, как вышли из ЗАГСа.
06.06.2023 16:02
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Федерация фигурного катания Грузии официально объявила о переходе Смолкина и Дэвис
Россияне будут выступать за другую страну.
05.06.2023 21:59
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Мишина - о включении Туктамышевой в сборную России: возраст — не возраст, попробуйте обыграть
Елизавета - в основном списке национальной команды.
05.06.2023 19:39
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.