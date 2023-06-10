Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера группы Тутберидзе (видео)

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором спортсменка поймала букет невесты.

Фигуристка была в числе гостей на свадьбе Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой. Стоявшая в первых рядах фигуристка поймала букет, после чего станцевала и обнялась с невестой.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Загитова встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, который в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».