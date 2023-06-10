В Спортивном арбитражном суде продлили срок рассмотрения дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что срок рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой продлен и первые заседания состоятся не раньше августа.

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа. Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов. Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только дата слушаний будет определена, она будет официально объявлена на сайте CAS», — цитирует пресс-службу суда РИА Новости.

Валиева помогла команде России победить в командном турнире на Олимпиаде-2022 года, однако после стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой.

МОК объявил результаты командных соревнований предварительными, а церемонию награждения отложил до полного окончания расследования дела.

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