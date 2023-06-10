Ирина Роднина считает, что нехватка средств в ISU повлияет на допуск российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов на международных турнирах по фигурному катанию.

«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вопрос о допуске российских спортсменов был отложен до октября 2023 года.

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