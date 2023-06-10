«Нас уже должны вернуть!». Тарасова высказалась о падении доходов ISU после отстранения россиян

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов на международных турнирах по фигурному катанию.

«Надо сначала думать, а потом делать! Это никому на пользу не пошло. Ни иностранным фигуристам, которые остались без ведущих конкурентов, ни нашим спортсменам, тренерам и командам, которые не участвовали. Это ужасно! Нас уже должны вернуть! Мы целый год сидим. Мы больше года никогда не сидели, и никто не сидел больше года», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вопрос о допуске российских спортсменов был отложен до октября 2023 года.

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