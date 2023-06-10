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Авербух высказался о том, может ли падение доходов ISU повлиять на допуск россиян

У ISU упали доходы на фоне отстранения россиян.
10 июня 2023 19:58
автор: Александр Кожевников

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов на международных турнирах по фигурному катанию.

«Пока не читал этой новости, мне неинтересно. Единственное решение ISU, которого я жду, это только по участию наших спортсменов. Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», - приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вопрос о допуске российских спортсменов был отложен до октября 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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