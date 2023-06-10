Александр Жулин: ISU рубит сук, на котором сидит, но все равно не допустит россиян

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов на международных турнирах по фигурному катанию.

«ISU надо сейчас придумывать золотые медали, которые завоевывают не сильнейшие спортсмены. Кому это интересно смотреть? Они рубят сук, на котором сами сидят. Я думаю, что они все равно нас не допустят, пока вся эта ситуация продолжается. А то, что они могут потерять практически все деньги, это однозначно. Без России всем тяжело. Мне кажется, им все равно, что будет с этим видом спорта. Если, конечно, они не совсем безрассудны, то нужно возвращать спортсменов», - приводит слова Жулина Metaratings.

Напомним, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вопрос о допуске российских спортсменов был отложен до октября 2023 года.