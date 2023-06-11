Тарасова назвала подлым решение ISU оставить в силе отстранение российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Это преступление, которое нацелено на уничтожение нашей великой школы фигурного катания. Несправедливое и подлое решение от ISU», - приводит слова наставницы Sport24.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.