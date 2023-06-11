Лакерник считает политическим решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Здесь два подхода: насколько это финансово оправдано и политический. На данном этапе ISU, видимо, предпочел политический подход. В мире столько шокирующего, и этот вариант можно было ожидать, судя по предыдущим действиям», - приводит слова Лакерника Sport24.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.