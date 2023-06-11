Мишин отреагировал на продление отстранения российских фигуристов

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин высказался относительно решения ISU о продлении отстранения россиян от международных соревнований.

В воскресенье организация оставила санкции в отношении фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев из России.

«Печально. Все, что могу сейчас сказать», — приводит ТАСС слова Мишина.

Напомним, что в конце марта МОК рекомендовал допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе. Речь шла о спортсменов, которые не поддерживали СВО и не имеют отношения к военным ведомствам или силовым структурам.