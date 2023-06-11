«ISU выстрелил себе в ногу». Чен высказалась об отстранении российских фигуристов

Прославленная легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Это называется выстрелить себе в ногу или отморозить уши. Сейчас страшно смотреть ЧМ. Выигрывают девочки, которые еле-еле выкручивают тройные прыжки, падают по три-четыре раза», - приводит слова Чен Sport24.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.