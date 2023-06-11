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«Мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами». Ягудин - о продлении санкций ISU

Россияне уже пропустили два чемпионата мира.
11 июня 2023 15:52
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение ISU продлить отстранение спортсменов из России от международных стартов.

Ранее Международный союз конькобежцев опубликовала отчет за прошлый год, в котором сообщила, что терпит серьезные убытки из-за отсутствия фигуристов из РФ.

«Даже не сомневался, что они примут это решение. Да, мы хотим, чтобы нас вернули, но я хочу напомнить, что за прошедший год мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами, блестяще проводить соревнования. Фигурное катание в нашей стране как любили, так и будут любить. Вот и посмотрим, кто вытянет этот вид спорта — ISU или Россия», — приводит ТАСС слова Ягудина.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.

 

 

источник: ТАСС
«Мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами». Ягудин - о продлении санкций ISU
Россияне уже пропустили два чемпионата мира.
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