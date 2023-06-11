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Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU

Накануне международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11 июня 2023 17:11
автор: Степан Шереметьев

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Возможно, кто-то из спортсменов просто закончит карьеру, кто-то сменит гражданство, если есть такая возможность. Но плохо, что не говорят конкретные сроки, насколько нас отстранили», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: «Спорт-Экспресс»
Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU
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