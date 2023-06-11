Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Возможно, кто-то из спортсменов просто закончит карьеру, кто-то сменит гражданство, если есть такая возможность. Но плохо, что не говорят конкретные сроки, насколько нас отстранили», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона. Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, что атлеты из России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных турнирах из-за тяжелой политической ситуации в мире.