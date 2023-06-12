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«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой

Первый президент агентства раскритиковал позицию МОК.
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
12 июня 2023 11:09
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Реакция МОК никого не устраивает. Русские просто показали средний палец. МОК не может контролировать это. Он просто заявил, что не будет раздавать олимпийские медали, пока не узнает, кто действительно победитель», — цитирует Паунда, который также является сооснователем ВАДА, Sports Business Journal.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования были известны после командного турнира Олимпиады 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировала победу Валиевой на чемпионате России. ВАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на это решение в Международный спортивный суд (CAS).

Ранее CAS объявил, что заседания по делу Валиевой начнутся приблизительно в августе, продлив срок обмена документами.

источник: Sports Business Journal
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
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