Загитова рассказала, что сделала с пойманным свадебным букетом на свадьбе Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова рассказала, что случилось с пойманным ею свадебным букетом.

«Вчера был потрясающий день, который я запомню на всю свою жизнь. Вчера был очень интересный инцидент. На свадьбе прям сделали предложение. Я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте. Поэтому она стала обладательницей свадебного букета, а я… Я еще подожду, у меня как бы есть время», - рассказала Загитова в своем Telegram-канале.

По словам Загитовой, свадьба Даниила Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой была второй, на которой она присутствовала. Ранее сообщалось, что 21-летняя Загитова встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, который в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».