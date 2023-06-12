ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Загитова рассказала, что сделала с пойманным свадебным букетом на свадьбе Глейхенгауза

Романтическая история любви получила продолжение на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе.
12 июня 2023 14:48
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова рассказала, что случилось с пойманным ею свадебным букетом.

«Вчера был потрясающий день, который я запомню на всю свою жизнь. Вчера был очень интересный инцидент. На свадьбе прям сделали предложение. Я не растерялась и подарила этот букет счастливой невесте. Поэтому она стала обладательницей свадебного букета, а я… Я еще подожду, у меня как бы есть время», - рассказала Загитова в своем Telegram-канале.

По словам Загитовой, свадьба Даниила Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой была второй, на которой она присутствовала. Ранее сообщалось, что 21-летняя Загитова встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, который в мае подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

источник: «Советский спорт»
Загитова рассказала, что сделала с пойманным свадебным букетом на свадьбе Глейхенгауза
Романтическая история любви получила продолжение на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе.
12.06.2023 14:48
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
Первый президент агентства раскритиковал позицию МОК.
12.06.2023 11:09
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
ISU назвал сумму полученных из-за отстранения российских спортсменов убытков
Организация не хочет допускать атлетов даже в нейтральном статусе.
11.06.2023 20:10
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
Международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 18:40
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU
Накануне международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 17:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами». Ягудин - о продлении санкций ISU
Россияне уже пропустили два чемпионата мира.
11.06.2023 15:52
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев призвал российских спортсменов забыть о международных соревнованиях
Отечественные спортсмены отстранены от турниров.
11.06.2023 15:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«ISU выстрелил себе в ногу». Чен высказалась об отстранении российских фигуристов
Накануне международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 15:07
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Мишин отреагировал на продление отстранения российских фигуристов
Совет ISU продолжит следить за развитием ситуации.
11.06.2023 14:27
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Лакерник считает политическим решение ISU продлить отстранение российских спортсменов
Отечественные атлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
11.06.2023 14:12
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.