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Литва примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию

Соревнования состоятся в южно-центральном городе страны – Каунасе.
12 июня 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Литва станет страной-хозяйкой предстоящего чемпионата Европы 2024 года по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что ранее турнир планировалось провести в Венгрии, однако власти страны отказались от права проведения в связи недостатком финансирования.

Сообщается, что соревнования по фигурному катанию пройдут в городе Каунас и продлятся с 8 по 14 января будущего года.

Напомним, что в феврале 2022 года Международный Олимпийский комитет отстранил российских фигуристов от международных турниров, а весной текущего года рекомендовал спортивным организациям допустить спортсменов из России до соревнований в нейтральным статусе при соблюдении рекомендаций комитета.

источник: Международный союз конькобежцев
Литва примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию
Соревнования состоятся в южно-центральном городе страны – Каунасе.
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