Литва примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию

Литва станет страной-хозяйкой предстоящего чемпионата Европы 2024 года по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что ранее турнир планировалось провести в Венгрии, однако власти страны отказались от права проведения в связи недостатком финансирования.

Сообщается, что соревнования по фигурному катанию пройдут в городе Каунас и продлятся с 8 по 14 января будущего года.

Напомним, что в феврале 2022 года Международный Олимпийский комитет отстранил российских фигуристов от международных турниров, а весной текущего года рекомендовал спортивным организациям допустить спортсменов из России до соревнований в нейтральным статусе при соблюдении рекомендаций комитета.