ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Депутат Госдумы РФ: сделаем все, чтобы Валиева чувствовала организованную защиту от WADA и МОК

Первый президент антидопингового агентства раскритиковал позицию МОК.
12 июня 2023 21:34
автор: Александр Поволоцкий

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что страна будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву от нападок экс-главы WADA Ричарда Паунда.

Ранее бывший руководитель агентства заявил, что его не устроила реакция МОК на допуск Валиевой до одиночного турнира ОИ-2020 в Пекине после того, как спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Безoсновательно наезжать на oдну из самых талантливых спортсменов соврeменности — преступление. Не знаю, что там увидeл господин Паунд, но мы нe отдадим на растерзание наших спортсменов. И дa, в таком смысле мы покaзываем кукиш всем, кто рeшил безосновательно обвинять нaс в чем-либо. Мы должны сделать все, чтобы oна чувствовала организованную зaщиту», — цитируют Свищева «РИА Новости».

Добавим, что CAS продлил срок рассмотрения дела олимпийской чемпионки в командном турнире Валиевой, а первые заседания состоятся не раньше августа.

источник: «РИА Новости»
Депутат Госдумы РФ: сделаем все, чтобы Валиева чувствовала организованную защиту от WADA и МОК
Первый президент антидопингового агентства раскритиковал позицию МОК.
12.06.2023 21:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Идеальная модель». Медведева поразила фанатов фотографией в купальнике (фото)
Круче чем в мужских журналах.
12.06.2023 19:41
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Литва примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию
Соревнования состоятся в южно-центральном городе страны – Каунасе.
12.06.2023 17:01
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Загитова рассказала, что сделала с пойманным свадебным букетом на свадьбе Глейхенгауза
Романтическая история любви получила продолжение на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе.
12.06.2023 14:48
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
Первый президент агентства раскритиковал позицию МОК.
12.06.2023 11:09
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
ISU назвал сумму полученных из-за отстранения российских спортсменов убытков
Организация не хочет допускать атлетов даже в нейтральном статусе.
11.06.2023 20:10
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
Международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 18:40
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU
Накануне международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 17:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Мы наглядно показали, что умеем справляться своими силами». Ягудин - о продлении санкций ISU
Россияне уже пропустили два чемпионата мира.
11.06.2023 15:52
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев призвал российских спортсменов забыть о международных соревнованиях
Отечественные спортсмены отстранены от турниров.
11.06.2023 15:28
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.