Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что страна будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву от нападок экс-главы WADA Ричарда Паунда.

Ранее бывший руководитель агентства заявил, что его не устроила реакция МОК на допуск Валиевой до одиночного турнира ОИ-2020 в Пекине после того, как спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Безoсновательно наезжать на oдну из самых талантливых спортсменов соврeменности — преступление. Не знаю, что там увидeл господин Паунд, но мы нe отдадим на растерзание наших спортсменов. И дa, в таком смысле мы покaзываем кукиш всем, кто рeшил безосновательно обвинять нaс в чем-либо. Мы должны сделать все, чтобы oна чувствовала организованную зaщиту», — цитируют Свищева «РИА Новости».

Добавим, что CAS продлил срок рассмотрения дела олимпийской чемпионки в командном турнире Валиевой, а первые заседания состоятся не раньше августа.