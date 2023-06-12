Президент Союза конькобежцев Литвы заявил, что на ЧЕ-2024 не ждут российских фигуристов

Президент Союза конькобежцев Литвы высказался относительно возможного участия российских фигуристов на чемпионате Европы 2024 года.

Отметим, что решению по возвращении на соревнования спортсменов из России рассматривается ISU.

«На заседании ISU первым обсуждаемым вопросом стала рекомендация Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России и Беларуси. ISU единогласно проголосовал против этого. Я думаю, что есть давление, и значительное... В какой-то степени это наносит ущерб бюджету Международного союза конькобежцев, упал уровень отдельных дисциплин. Но желания вернуть их нет», — цитирует Витаутаса Ясутиса 15min.

Напомним, что в феврале 2022 года МОК отстранил российских фигуристов от международных турниров, а весной текущего года рекомендовал спортивным организациям допустить спортсменов из России до соревнований в нейтральным статусе при соблюдении рекомендаций комитета.