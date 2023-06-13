Протезирование Костомарова состоится через пару недель 

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Роман Костомаров в скором времени пройдет процесс протезирования.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», — пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп.

Добавим, что Костомаров является Олимпийским чемпионом 2006 года по фигурному катанию.