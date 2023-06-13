ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Протезирование Костомарова состоится через пару недель 

В настоящий момент 46-летний фигурист готовится к предстоящей операции.
13 июня 2023 10:06
автор: Глеб Шевяков

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Роман Костомаров в скором времени пройдет процесс протезирования.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели», — пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп.

Добавим, что Костомаров является Олимпийским чемпионом 2006 года по фигурному катанию.

источник: ТАСС
Протезирование Костомарова состоится через пару недель 
В настоящий момент 46-летний фигурист готовится к предстоящей операции.
13.06.2023 10:06
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Президент Союза конькобежцев Литвы заявил, что на ЧЕ-2024 не ждут российских фигуристов
Соревнования пройдут в Каунасе.
12.06.2023 23:20
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Депутат Госдумы РФ: сделаем все, чтобы Валиева чувствовала организованную защиту от WADA и МОК
Первый президент антидопингового агентства раскритиковал позицию МОК.
12.06.2023 21:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Идеальная модель». Медведева поразила фанатов фотографией в купальнике (фото)
Круче чем в мужских журналах.
12.06.2023 19:41
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Литва примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию
Соревнования состоятся в южно-центральном городе страны – Каунасе.
12.06.2023 17:01
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Загитова рассказала, что сделала с пойманным свадебным букетом на свадьбе Глейхенгауза
Романтическая история любви получила продолжение на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе.
12.06.2023 14:48
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
«Русские просто показали средний палец». Экс-глава ВАДА прокомментировал дело Валиевой
Первый президент агентства раскритиковал позицию МОК.
12.06.2023 11:09
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
ISU назвал сумму полученных из-за отстранения российских спортсменов убытков
Организация не хочет допускать атлетов даже в нейтральном статусе.
11.06.2023 20:10
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
«Глупость и несправедливость». В Госдуме раскритиковали ISU за решение продлить отстранение россиян
Международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 18:40
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Бутырская считает, что некоторые российские фигуристы могут сменить гражданство после решения ISU
Накануне международная организация оставила в силе отстранение отечественных спортсменов.
11.06.2023 17:11
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.