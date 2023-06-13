Ирина Роднина: к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов на международных турнирах по фигурному катанию.

«Думаю, к Олимпиаде наши фигуристы будут выступать на всех международных соревнованиях. Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалились финансово без наших ребят. Кто им еще принесет столько внимания и денег, кроме наших фигуристов? Обязательно за полтора года до Олимпийских игр мы будем выступать на международных соревнованиях», - приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) признал ущерб от отсутствия российских спортсменов на соревнованиях.

11 июня совет ISU принял решение продлить отстранение российских спортсменов, заявив, что может пересмотреть решение ближе к началу следующего сезона.