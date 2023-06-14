Агент Закарян считает, что фигурист Малинин может стать звездой уровня Болта и Джордана

Спортивный агент Ари Закарян считает, что американского фигуриста Илью Малинина ждет большое будущее.

«Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», - приводит Sport24.ru слова агента.

18-летний Малинин являются действующим чемпионом США, бронзовым призером чемпионата мира и победителем командного первенства.

Малинин стал первым фигуристом, который чисто исполнил четверной аксель.