Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завершил карьеру.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу. Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», - приводит слова Татьяны Тарасовой «Спорт-Экспресс».

На счету Синициной и Кацалапова победы во всех главных стартах фигуристов, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Прошлый сезон танцевальный дуэт пропустил по личным причинам.