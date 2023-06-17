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Кацалапов прокомментировал информацию о завершении спортивной карьеры

Ранее об этом рассказала тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
17 июня 2023 17:53
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Никита Кацалапов высказался по поводу того, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила о завершении его профессиональной карьеры в паре с Викторией Синициной.

«Ну, мы об этом ничего не говорили», — приводит слова 31-летнего спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, что дуэт Синициной и Кацалапова стали олимпийскими чемпионами в 2022 году. Также они являются серебряными призерами Игр, двухкратными чемпионами Европы (2020, 2022) и России (2019, 2020).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Кацалапов прокомментировал информацию о завершении спортивной карьеры
Ранее об этом рассказала тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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