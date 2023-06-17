Кацалапов прокомментировал информацию о завершении спортивной карьеры

Российский фигурист Никита Кацалапов высказался по поводу того, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила о завершении его профессиональной карьеры в паре с Викторией Синициной.

«Ну, мы об этом ничего не говорили», — приводит слова 31-летнего спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, что дуэт Синициной и Кацалапова стали олимпийскими чемпионами в 2022 году. Также они являются серебряными призерами Игр, двухкратными чемпионами Европы (2020, 2022) и России (2019, 2020).