Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство и будет выступать за США

Фигуристка Алиса Ефимова вновь сменила спортивное гражданство.

Отметим, теперь 24-летняя спортсменка будет выступать в паре с Михаилом Митрофановым за США.

В 2014 году она перебралась в Россию и стала выступать за нее в паре с Александром Коровиным. С 2020 года 24-летняя спортсменка выступала за сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом, который после чемпионата Европы-2023 объявил о завершении карьеры.

«Я получилa релиз от немецкой федeрации фигурного катания, она мeня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перeхода нельзя выступать на международных соревновaниях, мы с нового сезона будем на внутренних стартaх. Наши тренеры — Ольга Ганичевa и Алексей Летов», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Добавим, что Митрофанов родился в Америке в русской семье и становился бронзовым призером чемпионата США в паре с Одри Лу.