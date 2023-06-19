Дюамель призвала провести медальную церемонию ОИ-2022 за счет России

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель высказалась относительно несостоявшейся церемонии награждения командного турнира ОИ-2022.

Напомним, что победу одержала Россия, США заняли второе место, Япония – третье. Медальная церемония не состоялось из-за начала допинг-расследования в отношении Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что убытки Международного союза конькобежцев составили в 1 млн долларов из-за отстранения россиян.

«Возможно, на этот 1 млн российских денег ISU сможет провести отличную церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, которые упустили олимпийский момент из-за обмана россиян», — написала Дюамель на своей странице в соцсети.

Добавим, что 12 апреля МИД РФ запретил Меган въезд в Россию. Олимпийская чемпионка выступала с критикой страны и призывала к бойкоту ОИ-2024 в Париже в случае допуска россиян.