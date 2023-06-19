Олимпийская чемпионка Щербакова присоединилась к сбору группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова присоединилась к группе тренера Этери Тутберидзе на сборах в Новогорске.

«РИА Новости» отмечают, что тренировочный лагерь 49-летнего специалиста начал свою работу 5 июня.

Напомним, что Щербакова попала в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с весны прошлого года. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от международных турниров.