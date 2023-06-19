Костомаров находится в плохом психическом состоянии: не может социализироваться в обществе

Стала известна новая информация о продолжающем находиться в больнице олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове.

По данным Sport24.ru, с фигуристом работают психологи, так как у него бывают нервные срывы, из-за чего психологически он еще не может социализироваться в обществе.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп.

На данный момент Костомарову подбирают протезы, что осложняется тем, что раны не успели зажить, так как на это требуется минимум полгода.