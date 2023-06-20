Костомаров отказался от психолога

Олимпийски чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от занятий с психологом, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в начале занятий у фигуриста намечался прогресс.

Ранее сообщалось, что у Костомарова бывают нервные срывы, из-за чего психологически он еще не может социализироваться в обществе.

Как стало известно, ситуацию ухудшает то, что фигуристу не могут подобрать протезы, напомним, в результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп. Все протезы, которые приносили на пробу спортсмену, не подходили — Костомаров начинал их снимать и психовать, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Подбор протезов осложняется тем, что раны не успели зажить, так как на это требуется минимум полгода.