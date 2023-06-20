ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Костомаров отказался от психолога

Состояние олимпийского чемпиона остается нестабильным.
20 июня 2023 13:00
автор: Максим Скороходов

Олимпийски чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался от занятий с психологом, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в начале занятий у фигуриста намечался прогресс.

Ранее сообщалось, что у Костомарова бывают нервные срывы, из-за чего психологически он еще не может социализироваться в обществе.

Как стало известно, ситуацию ухудшает то, что фигуристу не могут подобрать протезы, напомним, в результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп. Все протезы, которые приносили на пробу спортсмену, не подходили — Костомаров начинал их снимать и психовать, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Подбор протезов осложняется тем, что раны не успели зажить, так как на это требуется минимум полгода.

источник: «Спорт-Экспресс»
Костомаров отказался от психолога
Состояние олимпийского чемпиона остается нестабильным.
20.06.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Костомаров находится в плохом психическом состоянии: не может социализироваться в обществе
Костомаров находится в плохом психическом состоянии: не может социализироваться в обществе
Фигурист - в больницах с января.
19.06.2023 20:02
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Олимпийская чемпионка Щербакова присоединилась к сбору группы Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Щербакова присоединилась к сбору группы Тутберидзе
Спортсменка пропустила минувший сезон.
19.06.2023 16:15
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Дюамель призвала провести медальную церемонию ОИ-2022 за счет России
Канада осталась вне пьедестала почета.
19.06.2023 12:31
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Тарасова не считает потерей для сборной России переход Ефимовой в США
Ранее спортсменка приняла решение выступать за североамериканскую команду.
18.06.2023 17:08
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство и будет выступать за США
Спортсменка родилась в Финляндии.
18.06.2023 13:54
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Кацалапов прокомментировал информацию о завершении спортивной карьеры
Ранее об этом рассказала тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
17.06.2023 17:53
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру
Танцевальный дуэт решил уйти из спорта.
17.06.2023 17:26
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Щербакова и Трусова вошли в резервный состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон 
Ранее золотая и серебряная призерши Олимпийских игр не были включены в основной состав сборной страны. 
16.06.2023 22:54
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку
Спортсменка поделилась новостью с подписчиками.
14.06.2023 16:31
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.