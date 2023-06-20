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Олимпийские чемпионки Загитова и Азнавурян проведут фехтовальный поединок на шпагах

Поединок состоится в рамках Дня московского спорта 1 июля.
20 июня 2023 13:42
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова проведет поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Поединок чемпионок состоится в рамках Дня московского спорта 1 июля, который в этом году отмечает свое столетие.

«Фехтование и фигурное катание - дисциплины, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего, но это не совсем так. Уже предвкушаю те острые ощущения, которые принесет мне эта встреча. Очень рада, что мои первые шаги по фехтовальной дорожке пройдут под руководством такого опытного наставника», - сказала Загитова.

источник: «РИА Новости»
Олимпийские чемпионки Загитова и Азнавурян проведут фехтовальный поединок на шпагах
Поединок состоится в рамках Дня московского спорта 1 июля.
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