«Планомерно восстанавливается». В прессе опровергают сообщения о нервном срыве Костомарова

Появилась новая информация о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман чувствует себя нормально, он планомерно восстанавливается. Скоро должно начаться протезирование, никаких серьезных проблем нет. Многое из того, что пишут про него, не соответствует действительности» - приводит РИА Новости слова анонимного источника.

Ранее сообщалось, что у Костомарова бывают нервные срывы, из-за чего психологически он еще не может социализироваться в обществе. От услуг психолога Роман якобы отказался

Возможно, ситуацию ухудшает то, что фигуристу не могут подобрать протезы, напомним, в результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп. Подбор протезов осложняется тем, что раны не успели зажить, так как на это требуется минимум полгода.