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Навка рассказала о положительной динамике Костомарова

Информация от близких.
21 июня 2023 12:19
автор: Максим Скороходов

Фигуристка Татьяна Навка, которая вместе с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду, рассказала, как ее бывший партнер готовится к протезированию.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», - приводит ТАСС слова Навки.

Ранее сообщалось, что у Костомарова бывают нервные срывы, из-за чего психологически он еще не может социализироваться в обществе. От услуг психолога Роман якобы отказался.

Возможно, ситуацию ухудшает то, что фигуристу не могут подобрать протезы, напомним, в результате осложнений и некроза тканей ему ампутировали чaсти кистей и стоп. Подбор протезов осложняется тем, что раны не успели зажить, так как на это требуется минимум полгода.

источник: ТАСС
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