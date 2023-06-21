Фигуристка Дробязко высказалась о лишении гражданства Литвы 

Фигуристка Маргарита Дробязко поделился мнением по поводу того, что правительство Литвы намерено лишить ее гражданства страны.

«Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», — приводит слова 51-летней фигуристки «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что по словам главы Сейма Литвы Виктории Чмилите‑Нильсен, процесс лишения гражданства Маргариты практически стартовал. Причиной принятого решения стало выступление спортсменки в программе Татьяны Навки.

Напомним, что Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, призером чемпионатов мира и Европы, а также участницей Олимпийских игр в паре с Повиласом Ванагасом.