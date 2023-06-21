Тарасова назвала больными инициаторов, призывающих лишить литовского гражданства фигуристку Дробязко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о решении членов сейма Литвы инициировать процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует», - приводит слова наставницы «СЭ».

Напомним, что в августе 2022 года президент страны Гитанас Науседа принял решение лишить ее государственных наград.

К слову, Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.