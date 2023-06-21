Журова считает абсурдом инициативу сейма Литвы лишить гражданства Дробязко

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о решении членов сейма Литвы инициировать процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства - абсолютный абсурд, который дорастает до бредовых уровней», - приводит слова парламентария «СЭ».

Напомним, что в августе 2022 года президент страны Гитанас Науседа принял решение лишить ее государственных наград.

К слову, Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году. В 2000-м за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.