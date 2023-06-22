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Спортивный арбитражный суд определился с датами слушания дела фигуристки Валиевой

Слушания пройдут в закрытом формате в Лозанне.
22 июня 2023 17:46
автор: Александр Евграфов

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября, сообщается на официальном сайте организации.

Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне при возможном участии некоторых участников дела в формате видеоконференции.

При этом в CAS уточнили, что на данный момент невозможно установить, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По согласию сторон о продлении установленных сроков, сейчас продолжается обмен письменными заявлениями, он будет завершен до начала слушаний в CAS.

Валиева помогла сборной России победить в командном турнире Олимпиады в Пекине. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.

источник:
Спортивный арбитражный суд определился с датами слушания дела фигуристки Валиевой
Слушания пройдут в закрытом формате в Лозанне.
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