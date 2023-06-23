Российская фигуристка Константинова рассказала о причинах завершения карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова объяснила, почему решила завершить профессиональную карьеру.

«Год назад поняла, что точно пора завязывать. Да и мотивации уже не было кататься. Очень много находилось «но». Мой пик, он прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить», - приводит слова спортсменки «СЭ».

Отметим, что Константинова является бронзовым призером Зимней универсиады 2019 года, серебряным медалистом Гран-при Хельсинки-2018, двукратным чемпионом CS Tallinn Trophy и серебряным призером CS Warsaw Cup 2017 года.