«Мир поменялся». Константинова - о смене гражданства российскими фигуристами

Фигуристка Станислава Константинова отреагировала на стремление ряда отечественных спортсменов поменять спортивное гражданство из-за отстранения России от международных соревнований.

«Глупо отрицать, что для спортсмена самое главное - это его собственная карьера. Поэтому я не буду такой подход осуждать. Это неправильно. Ситуация кардинально изменилась, мир поменялся», - приводит слова Константиновой «СЭ».

Отметим, что Константинова является бронзовым призером Зимней универсиады 2019 года, серебряным медалистом Гран-при Хельсинки-2018, двукратным чемпионом CS Tallinn Trophy и серебряным призером CS Warsaw Cup 2017 года.