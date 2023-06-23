Константинова призналась, что хотела бы поработать с Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что хотела бы поработать в команде с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна - пример для многих, как можно за счет своих амбиций и характера выбиться в топ, получить лучших спортсменов, собрать команду. Честно скажу, мне было бы очень интересно поработать с Тутберидзе и ее командой», - приводит слова Станиславы «СЭ».

Отметим, что Константинова является бронзовым призером Зимней универсиады 2019 года, серебряным медалистом Гран-при Хельсинки-2018, двукратным чемпионом CS Tallinn Trophy и серебряным призером CS Warsaw Cup 2017 года.

Константина объявила о завершении карьеры в начале 2023 года. Сейчас она занимается тренерской деятельностью.