Журова считает, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о предстоящих слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство должно быть отделено от политики. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими», - приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Напомним, что 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, ISU и ВАДА на решение ДАК РУСАДА, который установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности.

К слову, CAS проведет слушания по делу Валиевой с 26 по 29 сентября.