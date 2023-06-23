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Журова считает, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики

CAS проведет слушания с 26 по 29 сентября.
23 июня 2023 14:43
автор: Степан Шереметьев

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о предстоящих слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство должно быть отделено от политики. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими», - приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Напомним, что 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, ISU и ВАДА на решение ДАК РУСАДА, который установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности.

К слову, CAS проведет слушания по делу Валиевой с 26 по 29 сентября.

источник: «Метарейтинг»
Журова считает, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики
CAS проведет слушания с 26 по 29 сентября.
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