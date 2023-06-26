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Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой

Руководитель организации пессимистично настроен по поводу судебного процесса.
26 июня 2023 11:37
автор: Александр Евграфов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не ждет справедливого решения при рассмотрении Спортивным арбитражным судом (CAS) дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», - цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что CAS назначил слушание апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Валиевой на 26-29 сентября 2023 года.

WADA требует дисквалифицировать 17‑летнюю спортсменку на четыре года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой
Руководитель организации пессимистично настроен по поводу судебного процесса.
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