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Валиева, Ягудин и Дзюба пообщаются с болельщиками в рамках Дня московского спорта

В числе участников и ряд других спортсменов.
26 июня 2023 14:28
автор: Александр Евграфов

Фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Трусова, футболист Артем Дзюба, певец Сергей Лазарев встретятся с болельщиками, ответят на их вопросы и проведут автограф-сессии в рамках Дня московского спорта.

По сообщению департамента спорта города Москвы, в числе участников также будут Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, гимнаст Алексей Немов.

«Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у БСА «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С. Вход для зрителей будет свободным, предварительная регистрация не потребуется», - говорится в сообщении.

День московского спорта, который в этом году отмечает свое столетие, запланирован 1 июля в «Лужниках».

источник:
Валиева, Ягудин и Дзюба пообщаются с болельщиками в рамках Дня московского спорта
В числе участников и ряд других спортсменов.
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