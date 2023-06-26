ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Человек с мощнейшим духом». Губерниев - о тренировке Костомарова на велотренажере в больнице

Спортсмен находится в одном из московских госпиталей.
26 июня 2023 16:01
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о восстановлении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Напомним, что 46-летний спортсмен опубликовал видео, на котором видно, как он занимается на протезах на велотренажере.

«Мужик! Чeловек с мощнейшим духом. Я всeгда отдавал должное Роману как большому спортсмeну. Я восхищен его мужеством, упорcтвом и жизнелюбием. Для нас oн является огромным примером. Пoймал его фирменный чемпионский взгляд в этoм видео» — цитирует Губерниева Sport24 Борисом Мешковым.

Костомаров был госпитализирован в январе в тяжелейшем состоянии. У спортсмена появились ослoжнения на фоне пневмонии. В результате некрoза тканей Роману ампутировали кисти и стопы.

 

источник: Sport24.ru
«Человек с мощнейшим духом». Губерниев - о тренировке Костомарова на велотренажере в больнице
Спортсмен находится в одном из московских госпиталей.
26.06.2023 16:01
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Огромное событие для Романа». Тарасова — о тренировке Костомарова на протезах
Ранее сообщалось, что спортсмен пробудет в Коммунaрке до осени.
26.06.2023 15:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский чемпион Костомаров опубликовал видео своей тренировки после протезирования
Олимпийский чемпион Костомаров опубликовал видео своей тренировки после протезирования
Ранее фигурист перенес операцию по ампутации части стоп и кистей.
26.06.2023 15:06
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Валиева, Ягудин и Дзюба пообщаются с болельщиками в рамках Дня московского спорта
В числе участников и ряд других спортсменов.
26.06.2023 14:28
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой
Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой
Руководитель организации пессимистично настроен по поводу судебного процесса.
26.06.2023 11:37
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Американский фигурист выразил возмущение длительностью расследования дела Валиевой о допинге
Американский фигурист выразил возмущение длительностью расследования дела Валиевой о допинге
По словам 22-летнего спортсмена, с момента запланированного награждения фигуристов прошло уже 500 дней. 
24.06.2023 23:33
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Журова считает, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики
CAS проведет слушания с 26 по 29 сентября.
23.06.2023 14:43
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Константинова призналась, что хотела бы поработать с Тутберидзе
Недавно фигуристка начала тренерскую деятельность.
23.06.2023 11:50
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Мир поменялся». Константинова - о смене гражданства российскими фигуристами
Спортсменка с пониманием отнеслась к своим коллегам.
23.06.2023 10:21
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Российская фигуристка Константинова рассказала о причинах завершения карьеры
Спортсменка теперь занимается тренерской деятельностью.
23.06.2023 09:58
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.