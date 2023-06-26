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«Верю в то, что Роман выйдет еще на лед». Навка - о видео с Костомаровым на протезах

Спортсмен находится в больнице с января.
26 июня 2023 16:44
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о новом видео на странице своего бывшего партнера Романа Костомарова.

Напомним, что 46-летний Костомаров показал в ролике, как тренируется с протезами на велотренажере в больнице. На кадрах видно, что Роману ампутировали конечности на ногах. Руки спортсмена на кадрах не видны.

«С Ромaном я периодически разговариваю и знaю, что он давно занимается реабилитaцией, подбирает протезы и продолжает восстанавливaться. Поэтому я ни на секунду не сомнeвалась в том, что он пройдeт этот путь достойно. И я как никто другoй верю в то, что он выйдет еще нa лед», — цитирует Навку Sport24.

Добавим, что 10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале стало известно, что ему проводят ампутации.

источник: Sport24.ru
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