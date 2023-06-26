Сотникова прокомментировала тренировку Костомарова на протезах

Олимпийская чемпионка и серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Аделина Сотникова отреагировала на состояние российского фигуриста Романа Костомарова, который ранее провел тренировку после проведенного протезирования.

Отметим, что в своих соцсетях 46-летний атлет опубликовал видеоролик своего тренировочного процесса. На видео видно, что спортсмен пользуется велотренажером с помощью протезов.

«Рома! Без слов! Герой!», – прокомментировала опубликованную видеозапись Сотникова.

Напомним, что в начале года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Он оказался в реанимации из-за осложнений на фоне пневмонии. Из-за прогрессирующего некроза олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать кисти и стопы.