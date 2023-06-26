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Александр Энберт: через самое страшное Костомаров уже прошел

Спортсмен находится в больнице с января.
26 июня 2023 17:20
автор: Александр Поволоцкий

Серебряный призер ОИ-2018 по фигурному катанию Александр Энберт высказался относительно видеоролика с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Напомним, что перенесший несколько ампутаций спортсмен, опубликовал ролик из больницы. Костомаров с протезами на ногах занимается на велотренажере.

«Через самое страшное Роман уже прошел. Слава богу, что все налаживается, что он идет на поправку. Я так понимаю, сейчас у него идет период реабилитации. Я думаю, с этим он точно справится», — цитирует Энберта «Метарейтинг».

Добавим, что 10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале стало известно, что ему проводят ампутации. 

источник: «Метарейтинг»
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