ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почетный вице-президент ISU отреагировал на тренировку Костомарова на велотренажере с протезами 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые после протезирования занялся физической нагрузкой. 
26 июня 2023 17:50
автор: Глеб Шевяков

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался по поводу того, что российский фигурист Роман Костомаров начал свое восстановление после проведенного протезирования с помощью тренировок.

Отметим, что в понедельник, 26 июня спортсмен опубликовал видеоролик, на котором тренируется на велотренажере с помощью протезов.

«Роман — великий спортсмен, он многого добился. Кроме того, он очень успешно проявил себя в шоу. Я был пару раз на шоу с его участием, он выглядел очень хорошо. Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в начале года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он оказался в реанимации из-за осложнений на фоне пневмонии. Из-за прогрессирующего некроза 46-летнему фигуристу ампутировали кисти и стопы.

источник: «Спорт-Экспресс»
Почетный вице-президент ISU отреагировал на тренировку Костомарова на велотренажере с протезами 
Олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые после протезирования занялся физической нагрузкой. 
26.06.2023 17:50
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Александр Энберт: через самое страшное Костомаров уже прошел
Спортсмен находится в больнице с января.
26.06.2023 17:20
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Сотникова прокомментировала тренировку Костомарова на протезах
Российский спортсмен проходит восстановление после протезирования в одном из столичных госпиталей.
26.06.2023 16:51
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Верю в то, что Роман выйдет еще на лед». Навка - о видео с Костомаровым на протезах
Спортсмен находится в больнице с января.
26.06.2023 16:44
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Человек с мощнейшим духом». Губерниев - о тренировке Костомарова на велотренажере в больнице
Спортсмен находится в одном из московских госпиталей.
26.06.2023 16:01
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Огромное событие для Романа». Тарасова — о тренировке Костомарова на протезах
Ранее сообщалось, что спортсмен пробудет в Коммунaрке до осени.
26.06.2023 15:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский чемпион Костомаров опубликовал видео своей тренировки после протезирования
Олимпийский чемпион Костомаров опубликовал видео своей тренировки после протезирования
Ранее фигурист перенес операцию по ампутации части стоп и кистей.
26.06.2023 15:06
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Валиева, Ягудин и Дзюба пообщаются с болельщиками в рамках Дня московского спорта
В числе участников и ряд других спортсменов.
26.06.2023 14:28
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой
Президент Олимпийского комитета России Поздняков не ждет справедливости в деле фигуристки Валиевой
Руководитель организации пессимистично настроен по поводу судебного процесса.
26.06.2023 11:37
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Американский фигурист выразил возмущение длительностью расследования дела Валиевой о допинге
Американский фигурист выразил возмущение длительностью расследования дела Валиевой о допинге
По словам 22-летнего спортсмена, с момента запланированного награждения фигуристов прошло уже 500 дней. 
24.06.2023 23:33
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.