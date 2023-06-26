Почетный вице-президент ISU отреагировал на тренировку Костомарова на велотренажере с протезами 

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался по поводу того, что российский фигурист Роман Костомаров начал свое восстановление после проведенного протезирования с помощью тренировок.

Отметим, что в понедельник, 26 июня спортсмен опубликовал видеоролик, на котором тренируется на велотренажере с помощью протезов.

«Роман — великий спортсмен, он многого добился. Кроме того, он очень успешно проявил себя в шоу. Я был пару раз на шоу с его участием, он выглядел очень хорошо. Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в начале года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он оказался в реанимации из-за осложнений на фоне пневмонии. Из-за прогрессирующего некроза 46-летнему фигуристу ампутировали кисти и стопы.